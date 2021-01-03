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Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler! haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 03-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 20:02
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
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Show Tv ‘de pazar günleri seyirciyle buluşan Arıza dizisi yeni bölümleriyle devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Yeşim Salkım ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın bulunduğu diziye yeni katılan ve ayrılan oyuncular oldu.

Arıza dizisine yeni katılan oyuncu kim?

Eda Şölenci

1996 İzmir doğumlu olan Eda Şölenci, daha önce Aşk Ağlatır dizisinde oynadığı karakterle beğenileri üzerine toplamıştı. Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim alan Şölenci, ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde karşımıza çıktı. Son olarak Arıza dizisin de Seda karakteriyle izlecinin karşısında çıkacak.

Arıza dizisinden kimler ayrıldı?

Fırat Tanış

Arıza dizisinde Rus iş adamı Cabir karakterinin canlandıran Tanış, Arıza’nın Cabir’i öldürmesinin ardından diziye veda etti.

Diren Polatoğulları

Şevkat Yerimdar dizisiyle tanınan Diren Polatoğulları, Arıza dizisinde Numan karaterini canlandıryodu. Oynadığı karakterin ölmesi nedeniyle diziden ayrılan diğer bir oyuncu oldu.



Son Güncelleme: 03.01.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Fırat TanışEda ŞölenciShow TvArıza
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