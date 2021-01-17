İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Arıza yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Arıza yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 17 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 20:21
Arıza yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Takip Et:

Konusu ile kendini sevdiren Arıza dizisi oyuncaları arasında Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yeşim Salkım ve Yeşim Gül gibi oyuncular dizide yer almaktadır. Kahramanlık hikayesi ile yolları kesişen Ali Rıza ve Halide’nin tehlikeli aşk hikayesini konu alıyor dizi. Bu bölümde ise izleyicilerin merakla beklediği diziye yeni katılan oyuncu Eda Şölenci karakterinden bahsedip, diziden ayrılan Cabir ve Numan karakterlerinden söz edelim.

Diziye yeni gelen oyuncu: Eda Şölenci

18 Ağustos 1996 İzmir doğumlu olan Eda Şölenci, Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuar bölümü mezunudur. Televizyon ekranlarına Güneşin Kızları dizisi ile çıkmıştır. Adı Efsane dizisinde Çiler karakteri ile isminden söz ettiren 25 yaşındaki oyuncumuz 1.63 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. 2019 yılında Show TV ekranlarında yayımlanan Aşk Ağlatır dizinde Nalan karakteri ile ekranlardaki yerini almıştır. Aynı zamanda televizyon dizisi olan Aslan Ailem dizisinde de Pelin karakterine hayat vermiştir.

Diziden ayrılan oyuncular: Cabir ve Numan 

Fırat Tanış ( Cabir), Show TV ekranlarının sevilen dizisinden Arıza tarafından öldürülmesi ile ayrıldı. Aslen Fırat Tanış kimdir?

5 Mayısıs 1975 İstanbul doğumlu olan Fırat Tanış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar Tiyatro bölümünden mezundur. Sadece oyunculuk mesleğiyle kalmayıp aynı zamanda müzisyenlik, film yönetmenliği, şarkı sözü yazarlığı ve birçok alanda adından söz ettirmiş ve izlediğimiz çoğu dizlerde rol almıştır.

Diren Polatoğulları ( Numan),  Cabir gibi Numan karakteri de Arıza tarafından öldürüldü ve bu sebepten diziden ayrılmıştır. Diren Polatoğulları kim?

12 Şubat 1980 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alarak başlamıştır. Dizi hayatına başlamadan evvel tiyatro oyunlarında yer alan Polatoğulları, Kurtlar Vadisi Pusu, Eski Hikaye, Küçük Esnaf gibi projelerde yer almıştır. FOX TV’de yayımlanan Şevkat Yerimdar dizisinde Şefik karakterinde rol alıp adından söz ettirmiştir. 



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NumanCabirEda ŞölenciTolga SarıtaşArızaShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak

Popüler Haberler

2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Arıza yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar'ın hayatı!
Kefaret dizi oyuncusu Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz hakkında bilgiler
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin anlamı
Kefaret dizisinde Zeynep karakterine Lavinya Ünlüer hayat veriyor
Askerde yemeklere şap atılıyor mu? Şap nedir, ne işe yarar?
Bankaların memurlara kredi erteleme ve yapılandırma kampanyaları
2019 Yılı Bekçi Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bekçi Alımı Yazılı Sınavı Tarihi Belli Oldu mu?
Diriliş Osman Osman Bey kimlerle evlenecek? Tarihte kaç eşi olmuştur? Eşleri kimlerdir?
Yeni asgari ücret maaşları ne zaman ödenmeye başlayacak? Asgari ücret 2020 - AGİ ve devlet jesti dahil ne kadar?
2020 yılı öğretmenlerin huzur hakkı tutarı ne kadar?
Arıza yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker nerelidir?
Kefaret dizi oyuncusu Nil kimdir? Ege Kökenli hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.