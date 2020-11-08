Arıza yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Arıza dizisi yeni bölümüyle 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümün hemen ardından dizinin tekrarı yayınlanacak.

Arıza dizisi;

5 Kasım Perşembe saat 02.00'da,

6 Kasım Cuma saat 00.15'te,

7 Ekim Cumartesi saat 02.45'te tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşacak.

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

12 Ekim 2020 Pazartesi saat 00:15.

15 Ekim 2020 Perşembe saat 02:00.