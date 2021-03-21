Arıza Show TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Arıza 27. bölüm canlı izle

Arıza 27. bölüm tek parça izlemek isteyenler merakla araştırmaya başladı. Arıza 27. bölüm Show TV ekranlarında yayınlanacak. Arıza 21 Mart Pazar günü canlı olarak Show TV ekranlarında Arıza 27. bölümü 21 Mart 2021 Pazar günü Show TV kanalında olacak.

Arıza 27. Bölüm özeti

Ali Rıza, Halide'ye babasının arandığını söylerken, İhtiyar'ın: "Ali Rıza gerçeği söyleyecek mi?" sözlerini akıllara getiriyor. Burak ve Murat, haberi Ali Rıza'ya sızdıran kişiyi öğrenmek istese de Füsun'un endişesi gözlerden kaçmıyor. Ali Rıza, Haşmet Ağa ve Aslan'ın Burak ve Mithat ile karşı karşıya gelmesiyle gerilim yükselirken savaş bayrakları yükselir.

Haşmet (Ahmet Mümtaz Taylan), evine yapılan saldırıdan sonra Mithat'tan (Ali Rıza Kubilay) Burak'ı (Olgun Toker) yakalayıp kendisine vermesi talebinde bulunur. Burak ve Balaban (Rüzgar Aksoy), Ali Rıza'yı (Tolga Sarıtaş) hep kendilerinden önde olmasını casus olmasına bağlarlar. Melek, Haşmet'le yüzleşir ve büyük bir sırrı ortaya çıkarır; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak'tı" diyor. Aslan, Ali Rıza'nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde adrese gelir. Belirli bir adrese gittiklerinde işler birbirine düşer ve acı bir sürprizle karşılaşır.

Arıza dizisi oyuncuları

Kendi halinde bir yaşantısı olan ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birisinin önemli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde bir araya gelir. Ali Rıza’yla müşterisi Halide'nin karşılaşması her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirmektedir. Arıza; bir taksicinin, şehrin kralları ile girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadığı tehlikeli aşkın hikayesini anlatmaktadır.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz, senaryo koltuğunda Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın oturduğu Arıza dizisinin oyuncu kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi deneyimli isimler rol almaktadır.

Ali rıza son bölümde neler yaşandı?

İhtiyar tüm bu yaşananların ardından Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da dağıtır. Herkes tarafını seçerek plan yapmak için uğraşırken, Ali Rıza eski bir dostu ile beraber Mithatların gizli toplantısına baskın düzenler. Bunun üzerine Balaban yeni bir planı ortaya atarak, düşmanlarını ölüme götürmeyi amaçlar. Ali Rıza’ysa kendisine gelen sürpriz bir telefonla şaşkınlığa uğrar.

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Arıza dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Seyircilerin ilgiyle izlediği Arıza dizisi İstanbul'da Çamlıca tepesi, Ortaköy sırtları, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde çekimleri yapılmaktadır.

Arıza dizisinin konusu nedir?

Ailesine adanmış, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; Yanlışlıkla arabasına binen Halide'yi kurtarınca değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide’nin kaderindeyse gün ışığına çıkan karanlık geçmişiyle yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yola birlikte gideceklerinin henüz farkında olmazlar.

Arıza yeni bölüm ne zaman saat kaçta?

Arıza dizisi 21 Mart 2021 Pazar günü 27. bölümle ekranlarda yer alacak. Arıza dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00’da Show TV ekranlarında!