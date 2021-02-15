Arıza Safir kimdir? Muharrem Özcan hakkında bilgiler

Arıza ‘Safir’ Kim?

Tehlike adam rolüne giren Muharrem Özcan İstanbul’un her yerini bilmektedir. Ali Rıza ile birçok konudan karşı karşıya gelen safir Ali rızayı çok iyi tanıyarak onu nasıl kızdıracağını bilmektedir.





‘Safir’ karakterini canlandıracak Muharrem Özcan kimdir?

9 Eylül Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan başarılı oyuncu daha önce birçok bilindik dizilerde rol almıştır. Oyunculukta ki deneyimlerini ilk olarak İzmir Devlet Tiyatrosunda alan Özcan daha sonra sevilen birçok diziye girerek kendini göstermiştir. Son olaraksevilen dizisi ‘Arıza’ ile karşımıza çıkan oyuncu Safir karakterini canlandıracaktır.