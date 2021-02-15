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Arıza Safir kimdir? Muharrem Özcan hakkında bilgiler

Show TV’nin sevilen dizisi ‘Arıza’ yeni karakterlerle yayın hayatına devam ediyor. Ünlü oyuncu Muharrem Özcan son dakika diziye dahil olarak ‘Safir’ isimli karakteri canlandıracak.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:15
Arıza Safir kimdir? Muharrem Özcan hakkında bilgiler
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ArızaSafir’ Kim?

Tehlike adam rolüne giren Muharrem Özcan İstanbul’un her yerini bilmektedir.  Ali Rıza ile birçok konudan karşı karşıya gelen safir Ali rızayı çok iyi tanıyarak onu nasıl kızdıracağını bilmektedir.

‘Safir’ karakterini canlandıracak Muharrem Özcan kimdir?

9 Eylül Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan başarılı oyuncu daha önce birçok bilindik dizilerde rol almıştır. Oyunculukta ki deneyimlerini ilk olarak İzmir Devlet Tiyatrosunda alan Özcan daha sonra sevilen birçok diziye girerek kendini göstermiştir. Son olarak Show TV sevilen dizisi ‘Arıza’ ile karşımıza çıkan oyuncu Safir karakterini canlandıracaktır.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:15
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Show TvArızaSafirMuharrem özcan
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