Arıza Mert öldü mü? Yağız Can Konyalı Arıza dizisinden ayrıldı mı?

Show TV’nin sevilen dizisi Arıza Pazar akşamlarının reytinglerini elinde tutmaya devam ediyor. O3 Medya imzalı Arıza dizisinin Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün yapıyor. Kalemiyle senaryosuna yön veren isimse Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’un olmaya deva ediyor. Arıza Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi.

Dizide son zamanlarda aksiyon sahneleri artmış bulunmakta. Yeni Bölüm için yayınlanan fragmanda dehşet verici bir sahne yer alıyor. Dizide Mert karakterinin vurulduğu anlara şahit olacağız. Peki, Mert ölüyor mu? Yağız Can Konya Arıza dizisine veda mı edecek?

Arıza Mert ölecek mi?

7 Mart Pazar akşamı yayınlanacak bölümde Mert vuruluyor. Fragmanı izleyen izleyicilerin aklında Yağız Can Konyalı Arıza dizisinden ayrıldı mı? Sorusu oluştu. Bölümü izlemeden tam olarak buna bir yanıt veremesek de, Yağız Can Konyalı Arıza dizisine veda etme ihtimali oldukça yüksek olduğu haberi geldi.

