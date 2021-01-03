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Arıza İhtiyar kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisindeki İhtiyar izleyiciler için merak konusu oldu. Peki bu İhtiyar denilen adam kimdir? Okuyucularımız için haberimizde derledik...

03 Ocak 2021 Pazar 20:12
Arıza İhtiyar kimdir?
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Show TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan, büyük bir ilgiyle izlenen Arıza dizisinde Konsarsiyum’un başında Fuat Ersoy’un değil İhtiyar’ın olduğu ortaya çıktı. İzleyiciler tarafından İhtiyar’ın kim olduğu merak konusu haline geldi. 

İhtiyar kimdir?

Arıza dizisinde Fuat Ersoy’un bir kukla olduğu gerçeği ortaya çıktı. Ancak Ersoy’u kukla gibi kullanan kişinin kim olduğu merak konusu haline geldi. Konsarsiyum’un başında Fuat Ersoy’u getiren kişinin İhtiyar karakteri olduğu görüldü. Ancak İhtiyar’ın kim olduğu henüz bilinmiyor. Derin devletin başında olan İhtiyar, Türkiye’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapılması için bir masa kurmuş, böylelikle Türkiye’yi içten yıkmak için uğraşan örgüt lideridir. Kurduğu masanın başında Haşmet Gürkan bulunurken, İhtiyar Fuat Ersoy’un başa geçmesini isteyince Fuat Haşmet’in eşi ve çocuklarını öldürmüş, ardından masanın başına geçmiştir. 

İhtiyar’ın amacı nedir?

Türkiye’yi içerden yok etmeye çalışan İhtiyar Amerika ve İsrail gibi ülkelerin istihbaratlarının arkasında durduğu bir örgüt lideridir. Yurt dışında yaşayan İhtiyar, Türkiye’deki pis işlerin finansmanını sağlarken aynı zamanda karanlık adamları kendine bağlamıştır. Ali Rıza dışında tüm herkes İhtiyar’ın sözünü dinleyen insanlardır. Bu sebeple Ali Rıza’nın yeni düşmanı İhtiyar olacaktır. 

İhtiyar dizide Fuat’ın çocukları Burak ve Murat’ın köşeye sıkıştıktan sonra Haşmet’e babalarının eşi ve çocuklarını öldürdüğünü söylemesinin ardından Fuat’ın Haşmet ve Ali Rıza’nın karşısında güçsüz kalacağını düşünmesi ve İhtiyar’ı arayarak yardım istemesi ile ortaya çıktı. 

İhtiyarla görüşebilen tek kişi Fuat Ersoyludur. Bu sebeple kimse İhtiyar’ı görmemiştir. Fuat ise dinlenemeyen kriptolu uydu telefonla İhtiyar ile iletişime geçmektedir. 

Arıza dizisi kadrosunda İhtiyar karakterine hayat verecek kişinin kim olduğu resmi bir şekilde açıklanmamıştır. 



Son Güncelleme: 03.01.2021 20:12
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Show TvArıza
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