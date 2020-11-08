Arıza Haşmet öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Ahmet Mümtay Taylan Arıza dizisinden ayrılıyor mu?

Arıza Haşmet Gürkan kimdir? Haşmet 1959 ‘da Trabzon’un Yoroz mahallesinde dünyaya gelmiştir, küçük yaşlarda babası ile beraber kaçak hayatı yaşamış, düşmanlarının evlerini yakması ile iyice bilenerek, intikamını alıp hapsi boylamıştır. Haşmet için hapis hem okul, hem de Can Dostum dediği İshak ile tanıştığı yerdir. Af ile cezaevinden çıkar ve İstanbul’a gelir, İshak ile beraber yeni bir hayat kurar.

Ama tek bir şeyden asla şaşmaz: sadakat! Yeraltı dünyası, borsa ve tefecilik ile ceplerini doldurmak ile meşgulken Haşmet aynı zamanda faklı yerde yıldırım Hızı ile kanlı operasyonlar ile meşguldür. Bu hareket İstanbul'un yeraltı dünyasının haritası tamamen değiştirir, Haşmet şehrin kralı olmaktadır. Sonra arkadaşı İsak ve evlatlarının öldürüldüğü, Ailesinin durumunun çok zor olduğunu öğrendiklerinde, arkadaşı İsak'ın oğlu Fuat'ı yanına aldı.

Ancak Fuat bu iyiliğe Haşmet'in ailesini katledip kral tahtına oturarak karşılık verir. Fuat, ihaneti Haşmet'in düşmanlarının üstüne yıkmayı başardı ve bunu uzun yıllar gizli tuttu. Ama bu sır Fuat'ın oğlu, Burak’ın Haşmet’in kızı Halide’ye olan düşkünlüğünün ortaya çıkması an meselesidir. Haşmet Gürkan uzandığı karanlık aleme tekrar gelecek, kayıp oğlunu Ali Rıza yerine koyacak ve bu yolculukta Ali Rıza ile yürüyecek.

Ahmet Mümtaz Taylan Kimdir?

12 Eylül 1965'te Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul eğitimini aldıktan sonra 1989 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 1989-1993 yıllarında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda yer aldı.

Farklı zamanlarda Ulusa Devlet Tiyatrosunda sanat yönetmen yardımcısı, sanat yönetmeni ve genel müdür danışmanı olarak görev yaptı. 1996 yılından bu yana çeşitli TV ve film yapımlarında çeşitli roller oynadı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Deneği'nin (DETIS) kurucu üyesidir. Kurulduğu dönemlerde genel sekreterdi ve kurulduğunda ilk seçilen başkan oldu.

Kurşun yarası, Çapkın ve Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer almasına rağmen Leyla ve Mecnun dizisinde "İskender" rolüyle geniş çapta tanınmıştır. Leyla ile Mecnun yayından çıkarılırken aynı kadro da Bende Özledim dizisi ile geri döndü. Taylan ayrıca sinemalarda önemli filmlerde rol aldı. Bunlardan biri, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan ve ikincilik ödülünü kazanan filmlerden biri olan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı “Bir Zamanlar Anadolu'da” filmi. Grand Cannes Film Festivali'ne layık görüldü. Ömer Vargı'ya ait olan (2004) İnşaat filmindeki rolü ile 36. Film Yazarları Deneği Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. İnan Temelkuran'ın "Made in Europe" filmindeki rolü ile 15. Altın Çan Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ahmet Haluk Ünal’a ait olan 2011 yapımı Saklı Hayatlar filminde oynamış olduğu rolü ile Rusya-Tataristan’da düzenlenen 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yılmaz Erdoğan'ın 2013'te Oscar adayı "Kelebeğin Rüyası" filminde de rol aldı.

Ahmet Mümtaz Taylan Rol Aldığı Diziler

Arıza / 2020

Alef / 2020

Halka / 2019

Hayat Sırları / 2017

Hayat Şarkısı / 2016 – 2017

Behzat Ç / 2011

Leyla İle Mecnun / 2010 – 2013

Ahmet Mümtaz Taylan Rol Aldığı Filmler

Ölümlü Dünya / 2018

Kelebeğin Rüyası / 2013

Sen Aydınlatırsın Geceyi / 2012

Bir Zamanlar Anadolu’da / 2011

Ejder Kapanı / 2010

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / 2007

Okul / 2005

İstanbul Kanatlarımın Altında / 1996