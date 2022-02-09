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Arıza Haşmet Ağa kimdir? Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında? Ahmet Mümtaz Taylan nereli? Ahmet Mümtaz Taylan hangi dizilerde rol aldı? Ahmet Mümtaz Taylan hangi filmlerde oynadı? Herkes oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 06:10
Arıza Haşmet Ağa kimdir? Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

12 Eylül 1965 tarihinde Ankara ilinde doğan Ahmet Mümtaz Taylan, eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı bölümlerinde tamamlamıştır. 2007 yılında kendisi gibi meslektaşı olan oyuncu Ayşe İnci ile dünya evine girmiştir. 2012 yılında Ayşe İnci ile birlikteliklerini sonlandırdığı evliliğinden Ayşe Dilan Taylan adında 1 kızı vardır.

Şimdiye kadar Ezo Gelin, Hayat Apartmanı, Behzat Ç., Leyla ile Mecnun, İşler Güçler, Ben de Özledim, Kurşun Yarası, Güzel Köylü, Çırağan Baskını, Cinayet, Hayat Şarkısı ve Hayat Sırları gibi birden çok çalışmada rol almıştır. Ahmet Mümtaz Taylan, 2018 yılında Daha adındaki sinema filminde rol alarak kamera karşısına geçmiştir. Bu filmin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu adlı dizide Sami adındaki karaktere hayat vermiştir. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza adlı dizide Haşmet Ağa karakterine hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 09.02.2022 06:10
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