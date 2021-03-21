Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Arıza dizisi yeni bölümü 07 Mart Pazar 20.00'da ekranda izleyicileriyle buluşacak.

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü tekrarı aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

Yayın günleri genellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümü ise pazar günleri ekrana gelmektedir.

'Arıza' dizisi hakkında bilgilere ulaşmak için; https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/ariza/2745