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Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 25 Ekim 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:32
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
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Arıza dizisi yeni bölümüyle 25 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümün hemen ardından dizinin tekrarı yayınlanacak. 

Arıza dizisi;

27 Ekim Salı saat 02.00'da,

29 Ekim Perşembe saat 02.00'da,

30 Ekim Cuma saat 00.15'te,


31 Ekim Cumartesi saat 02.45'te tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşacak.

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

12 Ekim 2020 Pazartesi saat 00:15.

15 Ekim 2020 Perşembe saat 02:00.



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Show TvArıza
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