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Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 22 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 19:32
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
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Arıza dizisi yeni bölümüyle 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümün hemen ardından dizinin tekrarı yayınlanacak. 

Arıza dizisi;

5 Kasım Perşembe saat 02.00'da,

6 Kasım Cuma saat 00.15'te,

7 Ekim Cumartesi saat 02.45'te tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşacak.


Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

12 Ekim 2020 Pazartesi saat 00:15.

15 Ekim 2020 Perşembe saat 02:00.



Son Güncelleme: 22.11.2020 19:32
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