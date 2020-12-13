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Arıza Halide ölüyor mu? Halide diziden ayrılıyor mu? Ayça Ayşin Turan neden ayrılıyor?

Show Tv'nin sevilen dizisin Arıza'da bu hafta şok gelişmeler yaşanıyor. 13 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek dizide Halide karakterinin vurulduğu gösteriliyor.

13 Aralık 2020 Pazar 20:15
Arıza Halide ölüyor mu? Halide diziden ayrılıyor mu? Ayça Ayşin Turan neden ayrılıyor?
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Show TV ekranlarının sevilen dizi Arıza her hafta Pazar günleri saat 20.00’ de izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu hafta 13 Aralık Pazar günü yayınlanacak olan bölümü ile de büyük ilgi göreceği düşünülen dizi fragmanı ile merak uyandırdı.

Halide’yi korumak için ondan uzaklaşan Ali Rıza düşmanlarının hedefinden Halide’yi koruyamıyor. Halide’ye hedef alan kurşunlardan biri onun kanlar içinde yere yığılmasına sebep oluyor. Bu görüntüleri izleyen seyirci ise Halide’nin ölüp ölmeyeceğini merak eder durumda.

Başrol olan Halide karakterini başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan canlandırıyor. Karakterimiz başrol olduğu için diziden çıkacağı düşünülmüyor. Senaryonun daha hızlı ve merak içinde akması için bu tarz hikayeler yazılabiliyor. Bu kapsamda da başrol oyuncusu olan Ayça Ayşin Turan, Halide rolünü üstlenmeye devam edecek.



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:15
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ArızaShowTVArızaHalideAyçaAyşinTuranTolgaSarıtaş
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