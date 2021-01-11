Arıza Fatih öldü mü, diziden ayrıldı mı? Gökay Müftüoğlu diziye neden veda etti?

10 Ocak Pazar akşamı SHOW TV ‘de yayınlanan dizide şok ayrılık yaşandı. Fatih karakterini canlandıran Gökay Müftüoğlu diziden senaryo gereği ayrıldığı görülüyor. Senaryoda arabaya konulan bombanın patlaması ile Fatih’in öldü. ‘Survivor’ 2021 yarışmasının başlamasının ardından birçok dizisinin gerilediği gözlemlenirken dizide izleyicileri etkileyecek hamlelerin yapılması için uğraşların verildiği tahmin edilmekte. Arıza dizisi içinde aynı konu konuşulurken böyle bir karar alındığı söyleniyor.



Oyuncunun diziden ayrılmasının sebebi tamamen senaryo gereği olması Gökay Müftüoğlu’nun kendi istediği için ayrılmaması dikkat çekiyor. Arıza dizisi ile kendini sevdiren Gökay Müftüoğlu başka projelere devam etmesi bekleniyor.



