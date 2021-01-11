İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Arıza Fatih öldü mü, diziden ayrıldı mı? Gökay Müftüoğlu diziye neden veda etti?

‘Arıza’ dizisinde Fatih karakterini canlandıran Gökay Müftüoğlu diziden ayrıldığına dair söylentilerin olduğu gözlemleniyor. Fatih diziden ayrıldı mı?

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:56
Arıza Fatih öldü mü, diziden ayrıldı mı? Gökay Müftüoğlu diziye neden veda etti?
Takip Et:

10 Ocak Pazar akşamı SHOW TV ‘de yayınlanan dizide şok ayrılık yaşandı. Fatih karakterini canlandıran Gökay Müftüoğlu diziden senaryo gereği ayrıldığı görülüyor.  Senaryoda arabaya konulan bombanın patlaması ile Fatih’in öldü.  ‘Survivor’ 2021 yarışmasının başlamasının ardından birçok dizisinin gerilediği gözlemlenirken dizide izleyicileri etkileyecek hamlelerin yapılması için uğraşların verildiği tahmin edilmekte. Arıza dizisi içinde aynı konu konuşulurken böyle bir karar alındığı söyleniyor.
 

Oyuncunun diziden ayrılmasının sebebi tamamen senaryo gereği olması Gökay Müftüoğlu’nun kendi istediği için ayrılmaması dikkat çekiyor. Arıza dizisi ile kendini sevdiren Gökay Müftüoğlu başka projelere devam etmesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArızaGökay Müftüoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Whatsapp benzeri uygulamalar 2021
TV'de 11 Ocak 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Mendirman Celaleddin dizisi konusu ve oyuncuları
Survivor ne kadar devam edecek, kaç ay sürüyor? 2021 Survivor final ne zaman, yarışma ne zaman bitecek?
Kuruluş Osman 13 Ocak yeni bölüm yayınlanacak mı, neden yayınlanmıyor?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin yer aldığı dizi ve film yapımları
e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır? Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?
WhatsApp sözleşmesi kabul etmek zorunlu mu, gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak?
E-Devlet istenmeyen mesaj ve aramaları iptal işlemleri
Exxen Vahşi Şeyler dizi konusu ve oyuncuları
Göztepe yeni stadı kaç kişilik olacak, ne zaman açılacak?
Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu!
Çin'deki gerçek can kaybı 8.1 milyon kişi mi? Koronavirüs için Çin iddiası korkuttu!
Doğduğun Ev Kaderindir Müjgan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Kumral rol aldığı yapımlar
Bilgisayara İki monitör nasıl kurulur?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Menajerimi Ara Emir diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Burak Tozkoparan neden diziye veda etti?
2021 ücretli öğretmenlik şartları nelerdir? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Masterchef Junior programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Aöf online final sınav tarihleri belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.