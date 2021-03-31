İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Arıza Fatih kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gökay Müftüoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Arıza Fatih kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gökay Müftüoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 31.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

31 Mart 2021 Çarşamba 09:33
Arıza Fatih kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gökay Müftüoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show Tv aracılığı ile ekranlara gelen Arıza dizisinde çokça sevilen karakterlerden biride Fatih adlı karakterdir. Fatih mahallesinin fedai gençlerinden biridir. Babasının taksisinde iş yapan Fatih belayı seven ve nerede ne konuşacağını bilmeyen bir gençtir. Kendisi babasının taksisine çıkmaktadır. Fatih Ali Rıza adlı karakteri çok sever ve onun davasını başaracağına inanmaktadır. Çocukluktan beri Ali Rıza ile tanışmış ve arkadaşı olmuş olan Fatih, Ali Rıza’ nın içini dışını bilmekte bunun için Ersoy ailesi ile olan mücadelesinde Ali Rıza’ nın yanında yer almaktadır. Fatih’ in silahlara çok ilgisi olsa da silah hiç kullanmamıştır. Ali Rıza’ nın yanında silah kullanmayı öğrenecek ve görevinde başarılı bir tetikçi olacak ve ne olursa olsun Ali Rıza’ yı bırakmayacaktır. Karakter ise yanlış zamanda yanlış konuştuğu şeyler ile izleyiciyi güldürmektedir.

Gökay Müftüoğlu:

1986 senesinin Temmuz ayının 7’ sinde dünyaya gözlerini Rize’ de açmıştır. Gökay Müftüoğlu 75 kilodur ve 1. 76 metre boyundadır.  Oyuncunun tiyatro eğitimi ise 9 Eylül Üniversitesindeki Tiyatro bölümündendir, oyuncu bu üniversiteden mezun olmuştur ve resmi bir şekilde görev ile tiyatroya çıkması Bonova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda gerçekleşmiştir. Gökay Müftüoğlu, ismini ilk olarak oynadığı Kara Sevda adlı dizide hayat verdiği Hasan karakteri ile duyurmuştur. Oyuncunun Arıza dizisinden önce bulunduğu son proje ise Çukur’ dur.



Son Güncelleme: 31.03.2021 09:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arıza DizisiArıza Dizisi|Arıza Fatih Karakteri KimdirArıza Fatih KarakteriArıza Fatih KimArıza Fatih KimdirArıza Fatih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve diğer içerikler
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve diğer içerikler

Popüler Haberler

İnfaz koruma memuru kime bağlıdır? Nasıl infaz koruma memuru olunur?
Emanet dizisinin İkbal'i Gülay Özdem'in hayat hikayesi!
Arıza Fatih kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gökay Müftüoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
1 Nisan şakaları 2021 - En eğlenceli ve komik Nisan 1 şakaları
Emanet dizisi Selim karakteri kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Türkan Hanımın Konağı Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ kimdir?
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yatıya Misafirim Var Kanal D başvuru nasıl yapılır? Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
1 Nisan Şaka Günü nedir? Şaka günü nasıl ortaya çıkmıştır?
Emanet dizisi Bora karakteri kimdir? Göksel Kayahan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yaşı ve oynadığı diziler
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yeri
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Mart 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
O Adam Oldun Mu başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Halk süt ibb nereden alınır? 2021 İBB Halk süt alma şartları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.