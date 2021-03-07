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Arıza dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Arıza dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 7 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan haberimize göz atarak, Arıza dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 19:32
Arıza dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
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Arıza dizisi yeni bölümü 07 Mart Pazar 20.00'da ekranda izleyicileriyle buluşacak. 

 

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü tekrarı aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

 

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

Yayın günleri genellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümü ise pazar günleri ekrana gelmektedir. 

'Arıza' dizisi hakkında bilgilere ulaşmak için; https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/ariza/2745



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Show TvArıza
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