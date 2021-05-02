İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Arıza dizisinin Burak'ı Olgun Toker'in hayat hikayesi!

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Arıza dizisinin Burak'ı Olgun Toker'in hayat hikayesi! haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 02.05.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 19:39
Arıza dizisinin Burak'ı Olgun Toker'in hayat hikayesi!
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilginç konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, izleyiciler Burak karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Arıza Burak kimdir?

13 Eylül günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni dizi Arıza bu akşam ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Dizide Burak karakteri de ilk bölümden dikkatleri çekmeyi başardı. Arıza dizisinde Burak Fuat’ın oğludur. Burak saplantılı bir şekilde Halide’ye aşıktır. Fuat’ın amacı Halide’nin babasının yerine geçmektir. Bu yüzden Halide’nin tüm ailesini öldürür. Arıza dizisinde Burak karakterine Olgun Toker hayat vermektedir.

Olgun Toker kimdir?

Birçok dizi ve filmde yer alan Olgun Toker 1986 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Akademisinde Tiyatro eğitimi alan oyuncu 2010 yılında Saklı Hayatlar adlı diziyle ekranlarda yer aldı. Oyuncu ilerleyen yıllarda Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf gibi yapımlarda da yer almıştır.

Olgun Toker’in yer aldığı diziler

2010- Saklı Hayatlar- Can,

2011- Kurtuluş Son Durak-Hırsız,

2012-Hükümet Kadın,

2018- Yol Arkadaşım 2,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2016- Hayat Şarkısı,

2018- Dip,

2019- Bir Aile Hikayesi




Son Güncelleme: 02.05.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Olgun TokerShow TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Masum Ahem öldü mü?
Masum Ahem öldü mü?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Teşkilat 9. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle
Teşkilat 9. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle

Popüler Haberler

Arıza dizisinin Burak'ı Olgun Toker'in hayat hikayesi!
Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir?
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Savaşçı dizisine katılan Gaye Turgut Evin kimdir? Çiğdem Teğmen karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
Teşkilat 9. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın hayatı!
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Altın fiyatlarında güncel durum! 2 Mayıs güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
Diyetisyen maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Diyetisyen nasıl olunur, ne iş yapar?
Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 1 Mayısıs 2021
Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?
Gönül Dağı 26. bölüm izle tek parça! Gönül Dağı son bölüm kesintisiz izle
Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mayıs 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Rüyada adet kanaması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? adet kanaması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Arıza dizisi İhtiyar karakteri kimdir? Nursel Köse kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.