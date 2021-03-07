Arıza dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı

İzleyicinin oldukça ilgisini çeken Arıza dizinin yeni bölümünde izleyici, Halide’nin Mert’i kurtarabilmesi için çabaladığını izleyecek. Yeni bölümde, Ali Rıza, Mert ve Halide’nin mezarlıkta yaşadığı silahlı saldırıyla olaylar daha heyecanlı bir hal almaya başlıyor. Saldırı esnasında Mert’in vurulmasıyla korku anlar yaşanılmasına neden oluyor.

Ali Rıza, Selim’i bularak Balaban’ın ailesiyle kendi babası hakkında bilgiler alıyor. Mithat, Burak ve Murat’ın yer aldığı grup ise yeni bir plan oluşturarak, Haşmet ve Ali Rıza’yı dize getirmeyi amaçlarlar.

Haşmet’in Ali Rıza’ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet’e büyük bir sırrını söyler. Bu sır ise Ali Rıza’nın kendisinin oğlu olduğu sırdır.