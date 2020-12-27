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Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?

Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 27 Aralık 2020 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 20:21
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
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Konusu ile kendini sevdiren Arıza dizisi oyuncaları arasında Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yeşim Salkım ve Yeşim Gül gibi oyuncular dizide yer almaktadır. Kahramanlık hikayesi ile yolları kesişen Ali Rıza ve Halide’nin tehlikeli aşk hikayesini konu alıyor dizi. Bu bölümde ise izleyicilerin merakla beklediği diziye yeni katılan oyuncu Eda Şölenci karakterinden bahsedip, diziden ayrılan Cabir ve Numan karakterlerinden söz edelim.

Diziye yeni gelen oyuncu: Eda Şölenci

18 Ağustos 1996 İzmir doğumlu olan Eda Şölenci, Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuar bölümü mezunudur. Televizyon ekranlarına Güneşin Kızları dizisi ile çıkmıştır. Adı Efsane dizisinde Çiler karakteri ile isminden söz ettiren 25 yaşındaki oyuncumuz 1.63 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. 2019 yılında Show TV ekranlarında yayımlanan Aşk Ağlatır dizinde Nalan karakteri ile ekranlardaki yerini almıştır. Aynı zamanda televizyon dizisi olan Aslan Ailem dizisinde de Pelin karakterine hayat vermiştir.

Diziden ayrılan oyuncular: Cabir ve Numan 

Fırat Tanış ( Cabir), Show TV ekranlarının sevilen dizisinden Arıza tarafından öldürülmesi ile ayrıldı. Aslen Fırat Tanış kimdir?

5 Mayısıs 1975 İstanbul doğumlu olan Fırat Tanış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar Tiyatro bölümünden mezundur. Sadece oyunculuk mesleğiyle kalmayıp aynı zamanda müzisyenlik, film yönetmenliği, şarkı sözü yazarlığı ve birçok alanda adından söz ettirmiş ve izlediğimiz çoğu dizlerde rol almıştır.

Diren Polatoğulları ( Numan),  Cabir gibi Numan karakteri de Arıza tarafından öldürüldü ve bu sebepten diziden ayrılmıştır. Diren Polatoğulları kim?

12 Şubat 1980 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alarak başlamıştır. Dizi hayatına başlamadan evvel tiyatro oyunlarında yer alan Polatoğulları, Kurtlar Vadisi Pusu, Eski Hikaye, Küçük Esnaf gibi projelerde yer almıştır. FOX TV’de yayımlanan Şevkat Yerimdar dizisinde Şefik karakterinde rol alıp adından söz ettirmiştir. 



Son Güncelleme: 27.12.2020 20:21
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Anahtar Kelimeler:
NumanCabirEda ŞölenciTolga SarıtaşArızaShow Tv
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