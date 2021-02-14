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Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 14.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 20:02
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
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Show Tv ‘de pazar günleri seyirciyle buluşan Arıza dizisi yeni bölümleriyle devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Yeşim Salkım ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın bulunduğu diziye yeni katılan ve ayrılan oyuncular oldu.

Arıza dizisine yeni katılan oyuncu kim?

Eda Şölenci

1996 İzmir doğumlu olan Eda Şölenci, daha önce Aşk Ağlatır dizisinde oynadığı karakterle beğenileri üzerine toplamıştı. Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim alan Şölenci, ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde karşımıza çıktı. Son olarak Arıza dizisin de Seda karakteriyle izlecinin karşısında çıkacak.

Arıza dizisinden kimler ayrıldı?

Fırat Tanış

Arıza dizisinde Rus iş adamı Cabir karakterinin canlandıran Tanış, Arıza’nın Cabir’i öldürmesinin ardından diziye veda etti.

Diren Polatoğulları

Şevkat Yerimdar dizisiyle tanınan Diren Polatoğulları, Arıza dizisinde Numan karaterini canlandıryodu. Oynadığı karakterin ölmesi nedeniyle diziden ayrılan diğer bir oyuncu oldu.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Fırat TanışEda ŞölenciShow TvArıza
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