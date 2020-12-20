İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu

Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 20-12-2020 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 20:02
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Takip Et:

Show Tv ‘de pazar günleri seyirciyle buluşan Arıza dizisi yeni bölümleriyle devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Yeşim Salkım ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın bulunduğu diziye yeni katılan ve ayrılan oyuncular oldu.

Arıza dizisine yeni katılan oyuncu kim?

Eda Şölenci

1996 İzmir doğumlu olan Eda Şölenci, daha önce Aşk Ağlatır dizisinde oynadığı karakterle beğenileri üzerine toplamıştı. Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim alan Şölenci, ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde karşımıza çıktı. Son olarak Arıza dizisin de Seda karakteriyle izlecinin karşısında çıkacak.

Arıza dizisinden kimler ayrıldı?

Fırat Tanış

Arıza dizisinde Rus iş adamı Cabir karakterinin canlandıran Tanış, Arıza’nın Cabir’i öldürmesinin ardından diziye veda etti.

Diren Polatoğulları

Şevkat Yerimdar dizisiyle tanınan Diren Polatoğulları, Arıza dizisinde Numan karaterini canlandıryodu. Oynadığı karakterin ölmesi nedeniyle diziden ayrılan diğer bir oyuncu oldu.



Son Güncelleme: 20.12.2020 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fırat TanışEda ŞölenciShow TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir, nereli yaşı kaç?
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?
Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Fox TV Öğretmen final sebebi ne?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun Eda kimdir? Gaye Turgut Evin gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok, nerede? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan ne zaman dönecek?
Arıza dizisi Derya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Benli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
Güvercin dizisi Ökkeş kimdir? Gerçek adı nedir? Genco Özak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
KOSGEB destekli hediyelik eşya dükkanı nasıl açılır?
Aliexpress alışverişlerine vergi uygulanıyor mu?
Şampiyon neden yayınlanmadı? 31 Ekim yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu başvuru sonucu sorgulama
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Salman (Numan Çakır) kimdir?
Arıza dizisine katılan Ayça Ayşin Turan kimdir? Halide karakteri kimdir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisindeki Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.