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Arıza dizisine katılan Şekip Taşpınar kimdir? Şehmuz karakteri kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği 18 Ekim 2020 Pazar günü gündeme gelen Arıza dizisine katılan Şekip Taşpınar kimdir? Şehmuz karakteri kimdir? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 18-10-2020 tarihli haberimizde Arıza dizisine katılan Şekip Taşpınar kimdir? Şehmuz karakteri kimdir? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 19:32
Arıza dizisine katılan Şekip Taşpınar kimdir? Şehmuz karakteri kimdir?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.


Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 18.10.2020 19:32
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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