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Arıza dizisine katılan Numan Çakır kimdir? Salman karakteri kimdir?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Arıza dizisine katılan Numan Çakır kimdir? Salman karakteri kimdir? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 21 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Arıza dizisine katılan Numan Çakır kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 19:22
Arıza dizisine katılan Numan Çakır kimdir? Salman karakteri kimdir?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
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