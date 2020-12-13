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Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar nereli, yaşı kaç?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 13.12.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

13 Aralık 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar nereli, yaşı kaç?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:31
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şehmuzArıza
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