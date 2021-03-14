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Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri Kimdir? Şekip Taşpınar dizideki rolü ve hayatı

Gün geçmiyor ki Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri Kimdir? Şekip Taşpınar dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 14.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 19:32
Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri Kimdir? Şekip Taşpınar dizideki rolü ve hayatı
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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