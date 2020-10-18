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Arıza dizisindeki Salman karakteri kimdir? Numan Çakır nereli, yaşı kaç?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Arıza dizisindeki Salman karakteri kimdir? Numan Çakır nereli, yaşı kaç? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 18.10.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 19:21
Arıza dizisindeki Salman karakteri kimdir? Numan Çakır nereli, yaşı kaç?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.


Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
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