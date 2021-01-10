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Arıza dizisindeki Rasim karakteri kimdir? Uygar Özçelik nereli, yaşı kaç?

Arıza dizisindeki Rasim karakteri kimdir? Uygar Özçelik nereli, yaşı kaç? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 10 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 19:41
Arıza dizisindeki Rasim karakteri kimdir? Uygar Özçelik nereli, yaşı kaç?
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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