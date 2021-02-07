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Arıza dizisindeki Rasim karakteri Kimdir? Uygar Özçelik dizideki rolü ve hayatı

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Arıza dizisindeki Rasim karakteri Kimdir? Uygar Özçelik dizideki rolü ve hayatı haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 07.02.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

07 Şubat 2021 Pazar 19:41
Arıza dizisindeki Rasim karakteri Kimdir? Uygar Özçelik dizideki rolü ve hayatı
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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