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Arıza dizisindeki Rasim karakteri kimdir?

1 Kasım 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Arıza dizisindeki Rasim karakteri kimdir? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Kasım 1 Pazar günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisindeki Rasim karakteri kimdir?
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.


Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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