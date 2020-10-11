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Arıza dizisindeki Hülya karakteri kimdir?

Arıza dizisinde Hülya karakteri kimdir? Gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli, hangi okuldan mezun oldu? Boyu ve kilosu nedir? Daha önce hangi dizilere katıldı? Erkek arkadaşı kim? Resmi sosyal medya hesabı gibi tüm sorularınızın cevaplarını bu sayfada bulacağız. Bu sayfada Arıza dizisindeki Hülya karakteri ile ilgili tüm soruları sizlerle paylaşacağız.

11 Ekim 2020 Pazar 18:57
Arıza dizisindeki Hülya karakteri kimdir?
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Arıza Dizisi Hülya Kimdir?

Arıza dizisinde Yaşar’ın yanında bulunan Hülya karakterinin kim olduğu oldukça merak edilmeye başlandı. Dizide Burak Yaşar’a tehditler savururken yanındaki kişi hülyaydı. Sonrasında Burak hülyanın dışarı çıkmasını söyledi.


Arıza dizisinin son bölümü 4 Ekim akşamı seyircilerle buluştu. Burak kötü oyunlar planlarken Yaşar’ı kullanır. Yaşar ise Burak’ın vermiş olduğu görevleri başaramayınca ortalardan kaybolur. Olaylardan sonra ise Burak yaşarın sevgilisine para vererek yaşarın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır.



Son Güncelleme: 11.10.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
ArızaDiziHülya
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