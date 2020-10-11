Arıza dizisindeki Hülya karakteri kimdir?

Arıza Dizisi Hülya Kimdir?

Arıza dizisinde Yaşar’ın yanında bulunan Hülya karakterinin kim olduğu oldukça merak edilmeye başlandı. Dizide Burak Yaşar’a tehditler savururken yanındaki kişi hülyaydı. Sonrasında Burak hülyanın dışarı çıkmasını söyledi.

Arıza dizisinin son bölümü 4 Ekim akşamı seyircilerle buluştu. Burak kötü oyunlar planlarken Yaşar’ı kullanır. Yaşar ise Burak’ın vermiş olduğu görevleri başaramayınca ortalardan kaybolur. Olaylardan sonra ise Burak yaşarın sevgilisine para vererek yaşarın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır.