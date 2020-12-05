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Arıza dizisindeki Fatih karakteri kimdir? Gökay Müftüoğlu nereli, yaşı kaç?

Arıza dizisindeki Fatih karakteri kimdir? Gökay Müftüoğlu nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 5 2020 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 06:32
Arıza dizisindeki Fatih karakteri kimdir? Gökay Müftüoğlu nereli, yaşı kaç?
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Show Tv aracılığı ile ekranlara gelen Arıza dizisinde çokça sevilen karakterlerden biride Fatih adlı karakterdir. Fatih mahallesinin fedai gençlerinden biridir. Babasının taksisinde iş yapan Fatih belayı seven ve nerede ne konuşacağını bilmeyen bir gençtir. Kendisi babasının taksisine çıkmaktadır. Fatih Ali Rıza adlı karakteri çok sever ve onun davasını başaracağına inanmaktadır. Çocukluktan beri Ali Rıza ile tanışmış ve arkadaşı olmuş olan Fatih, Ali Rıza’ nın içini dışını bilmekte bunun için Ersoy ailesi ile olan mücadelesinde Ali Rıza’ nın yanında yer almaktadır. Fatih’ in silahlara çok ilgisi olsa da silah hiç kullanmamıştır. Ali Rıza’ nın yanında silah kullanmayı öğrenecek ve görevinde başarılı bir tetikçi olacak ve ne olursa olsun Ali Rıza’ yı bırakmayacaktır. Karakter ise yanlış zamanda yanlış konuştuğu şeyler ile izleyiciyi güldürmektedir.

Gökay Müftüoğlu:

1986 senesinin Temmuz ayının 7’ sinde dünyaya gözlerini Rize’ de açmıştır. Gökay Müftüoğlu 75 kilodur ve 1. 76 metre boyundadır.  Oyuncunun tiyatro eğitimi ise 9 Eylül Üniversitesindeki Tiyatro bölümündendir, oyuncu bu üniversiteden mezun olmuştur ve resmi bir şekilde görev ile tiyatroya çıkması Bonova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda gerçekleşmiştir. Gökay Müftüoğlu, ismini ilk olarak oynadığı Kara Sevda adlı dizide hayat verdiği Hasan karakteri ile duyurmuştur. Oyuncunun Arıza dizisinden önce bulunduğu son proje ise Çukur’ dur.



Son Güncelleme: 05.12.2020 06:32
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