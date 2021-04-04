Arıza dizisindeki Emine karakteri kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk nereli, yaşı kaç?

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Arıza’da karakterler merak edilmeye devam ediyor. Son bölüm itibari ile özellikle Emine karakterine hayat veren Pınar Çağlar Gençtürk araştırılmaya başlandı. Oyuncunun dizide gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmesi sonrasında Arıza dizisi hayranları ve diziyi izlemeyen pek çok kişi Gençtürk’ün kim olduğunu araştırmaya başladı.
Arıza dizisi Ali Rıza’nın ablası Emine kimdir?
1982 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Pınar Çağlar Gençtürk oyunculuk kariyerine Kocaeli Tiyatrolarında başladı. Yeditepe Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü kazanan Gençtürk Yüksek Lisansını da Kadir Has Üniversitesinde tamamlamıştır.
2016 yılında ekranlarda olan Sema karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gençtürk daha sonrasında Arkadaşlar İyidir’de görev alan oyuncu özellikle Çalıkuşu dizisinde ki Münevver karakteri performansı ile adından söz ettirmiştir.
Pınar Çağlar Gençtürk görev aldığı yapımlar
- Çıplak Gerçek (Gülsen, 2012)
- Muhteşem Yüzyıl (Beyhan Sultan, 2011-2013)
- Büyük Buluşma (Şermin, 2004)
- Rol Aldığı Sinema Filmleri:
- Siccin: Büyü Haramdır (Nisa, 2014)
- Herkes mi Aldatır? (Arzu, 2010)
- 7 Kocalı Hürmüz (Havva, 2009)