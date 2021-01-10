İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Arıza dizisindeki Derya karakteri kimdir? Hazal Benli nereli, yaşı kaç?

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Arıza dizisindeki Derya karakteri kimdir? Hazal Benli nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 10 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 19:52
Arıza dizisindeki Derya karakteri kimdir? Hazal Benli nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza son bölümüyle beğenileri topladı. Dizinin son bölümünde diziye katılan Derya karakteri de dikkatlerden kaçmadı.

Arıza Derya karakteri

Derya Melek ve Mithat’ın 20’li yaşlarının sonuna gelmiş güzel kızlarıdır. Zengin bir ailede büyüyen Derya şımarık ve istediği olmadığında sinirlenen biri olarak öne çıkıyor. Bencil ve kendisini düşünen biri olan Derya kendi istekleri öne çıktığında kimseyi umursamaz ve düşünmez.

Arıza Derya kimdir?

Arıza dizisinde Derya karakterine güzel oyuncu Hazal Benli hayat veriyor. 10 Haziran 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü mezunudur. Güzel oyuncu ilk olarak Deniz Yıldızı adlı günlük dizide kamera karşısına geçmiş daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde yer almıştır. Hazal Benli’nin yer aldığı tüm yapımlar şu şekildedir;

2020 – Arıza (Derya)

2020 – Hizmetçiler (Aslı)

2018 – Kırgın Çiçekler (Fadik)

2017 – Kara Yazı (İrem)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Zeyno)

2015 – Deniz Yıldızı (Seher)



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziDeryaArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu

Popüler Haberler

Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Malulen emeklilik nedir, başvuru nasıl yapılır?
Bugün kimin maçı var 10 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İstenmeyen SMS'ler ( reklam ve spam ) nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
Arıza yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı ne? Nazlı Kar oynadığı diziler
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı!
Zümrüdüanka dizisinde Cihan karakterine İsmail Hacıoğlu hayat veriyor
2019-2020 Özel okul ve kolej fiyatları ne kadar oldu?
Şokta market 1 Nisan – 8 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
KYK yurt ücreti yatırılan paralar ne zaman geri ödenecek?
Ezhel neden gözaltına alındı? Şarkıcı Ezhel'in yakalanma görüntüsü sosyal medya gündeminde!
Arıza dizisine katılan Eda Dunisa Şölenci kimdir? Seda karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli nerelidir?
Kefaret dizisi uyarlama mı? Fox TV Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.