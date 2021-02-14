İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Arıza dizisindeki Burak karakteri Kimdir? Olgun Toker dizideki rolü ve hayatı

Haber okurlarının merakını uyandıran Arıza dizisindeki Burak karakteri Kimdir? Olgun Toker dizideki rolü ve hayatı haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 14.02.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:39
Arıza dizisindeki Burak karakteri Kimdir? Olgun Toker dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilginç konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, izleyiciler Burak karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Arıza Burak kimdir?

13 Eylül günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni dizi Arıza bu akşam ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Dizide Burak karakteri de ilk bölümden dikkatleri çekmeyi başardı. Arıza dizisinde Burak Fuat’ın oğludur. Burak saplantılı bir şekilde Halide’ye aşıktır. Fuat’ın amacı Halide’nin babasının yerine geçmektir. Bu yüzden Halide’nin tüm ailesini öldürür. Arıza dizisinde Burak karakterine Olgun Toker hayat vermektedir.

Olgun Toker kimdir?

Birçok dizi ve filmde yer alan Olgun Toker 1986 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Akademisinde Tiyatro eğitimi alan oyuncu 2010 yılında Saklı Hayatlar adlı diziyle ekranlarda yer aldı. Oyuncu ilerleyen yıllarda Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf gibi yapımlarda da yer almıştır.

Olgun Toker’in yer aldığı diziler

2010- Saklı Hayatlar- Can,

2011- Kurtuluş Son Durak-Hırsız,

2012-Hükümet Kadın,

2018- Yol Arkadaşım 2,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2016- Hayat Şarkısı,

2018- Dip,

2019- Bir Aile Hikayesi



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Olgun TokerShow TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor'da potaya giren ilk isim kim oldu?
Survivor'da potaya giren ilk isim kim oldu?
TRT 1 ekranlarında yer alan Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı
TRT 1 ekranlarında yer alan Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru sosyal medyayı ikiye böldü! Galatasaray mı Beşiktaş mı?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru sosyal medyayı ikiye böldü! Galatasaray mı Beşiktaş mı?

Popüler Haberler

Arıza dizisindeki Burak karakteri Kimdir? Olgun Toker dizideki rolü ve hayatı
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gaye Turgut Evin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir? Ayşegül Günay nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Meltem karakteri kimdir? Özge Özacar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özgecan Özacar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisindeki Can karakteri Kimdir? Göktan Oktay Göztepe dizideki rolü ve hayatı
Tövbeler Olsun Demet karakterini kim canlandırıyor? Semiha Bezek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
14 Şubat 2021 Pazar Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 14 Şubat 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek kimdir?
İŞKUR üzerinden Öğretmen alımı yapan özel eğitim kurumlarına ait iş ilanları
Emekli Maaşı En Yüksek Meslekler Hangileridir? Meslek Gruplarına Göre Yüksek Emekli Maaşı Alanlar
Mayıs ayının ilk haftasında konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm yeni fragmanı izle
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Şubat 2021
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zeki karakteri kimdir? Tolga Güleç'in hayatı ve yer aldığı diziler
Rüyada bulgur görmek neye işaret eder?
Show Tv yeni yarışması Bir Şansım Olsa başvuru adresi ve başvuru şartları
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
E-devletten süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.