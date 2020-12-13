İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir?

Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 13 Aralık 2020 Pazar tarihli yazımızda Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

13 Aralık 2020 Pazar 19:39
Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilginç konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, izleyiciler Burak karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Arıza Burak kimdir?

13 Eylül günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni dizi Arıza bu akşam ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Dizide Burak karakteri de ilk bölümden dikkatleri çekmeyi başardı. Arıza dizisinde Burak Fuat’ın oğludur. Burak saplantılı bir şekilde Halide’ye aşıktır. Fuat’ın amacı Halide’nin babasının yerine geçmektir. Bu yüzden Halide’nin tüm ailesini öldürür. Arıza dizisinde Burak karakterine Olgun Toker hayat vermektedir.

Olgun Toker kimdir?

Birçok dizi ve filmde yer alan Olgun Toker 1986 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Akademisinde Tiyatro eğitimi alan oyuncu 2010 yılında Saklı Hayatlar adlı diziyle ekranlarda yer aldı. Oyuncu ilerleyen yıllarda Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf gibi yapımlarda da yer almıştır.

Olgun Toker’in yer aldığı diziler

2010- Saklı Hayatlar- Can,

2011- Kurtuluş Son Durak-Hırsız,

2012-Hükümet Kadın,

2018- Yol Arkadaşım 2,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2016- Hayat Şarkısı,

2018- Dip,

2019- Bir Aile Hikayesi



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Olgun TokerShow TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldığını açıkladı
Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldığını açıkladı
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!
Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay kimdir?
Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Can karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Göktan Oktay Göztepe kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özgecan Özacar'ın biyografisi
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fox TV yeni dizisi Kefaret dizi oyuncuları ve dizi konusu
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
13 Aralık 2020 Pazar Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Aralık 2020 Pazar Dünya genelinde vaka sayısı
Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar nereli, yaşı kaç?
Muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz kabuğu tüketimi nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid neden yok? 8 Kasım TRT 1 Payitaht Abdülhami neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Kanalların yayın akışları 22 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
10 Mart 2019 Survivor 2019 Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Eleme Adayları Limler Oldu?
Corona virüsü yemek siparişi ile bulaşabilir mi, dışardan yemek riskli mi?
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan ne zaman dönecek, neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı, geri gelecek mi?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Menajerimi Ara Dicle neden ayrıldı? Ahsen Eroğlu neden diziden ayrıldı?
Hicri ayların başlangıç ve bitiş tarihleri takvimi
Nokia dizüstü bilgisayar özellikleri ve fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.