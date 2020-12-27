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Arıza dizisinde Seda karakterini Eda Şölenci canlandırıyor

Gün geçmiyor ki Arıza dizisinde Seda karakterini Eda Şölenci canlandırıyor haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 27.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 20:06
Arıza dizisinde Seda karakterini Eda Şölenci canlandırıyor
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Show TV ekranlarının Pazar akşamları yayınlanan ve büyük ilgi ile izlenen dizisi Arıza’ya yeni bir oyuncu katılması hayranları heyecanlandırdı. Dizi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda diziye katılan isim Eda Şölenci oldu. Halide karakterine rakip olan Seda karakterine hayat verecek olan Eda Şölenci Arıza takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.

Arıza dizisi Seda kimdir?

20’li yaşlarda olan Seda son derece güzel ve zengin bir kızdır. Zekası ile ön plana çıkan Seda bu sayede Ali Rıza’nın hayatına çok hızlı bir giriş yapmıştır. Haşmet Gürkan tarafından istenmeyen Halide ve Ali Rıza aşkının üzerine çıkagelen Seda, Halide’nin rakibidir. Haşmet Gürkan’ın Ali Rıza’nın devletin ajanı olduğunu bilmesi nedeni ile kızından uzak durmasını istemesi üzerine Halide ve Ali Rıza tartışırken Seda’nın Ali Rıza’nın hayatına girmesi olayların seyrini değiştirecek.

Eda Şölenci kimdir?

25 Ekim 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu göçmen bir ailenin kızıdır. Sanat hayatına dans ile başlayan Şölenci İstanbul Üniversitesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk olarak Adı Efsane dizisi ile izleyici karşısına çıkan Şölenci daha sonrasında Aslan Ailem dizisi ile büyük ilgi toplamıştır.

1,63 boyunda 50 kilo olan oyuncu Arıza dizisinde göstereceği performans ile pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 20:06
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