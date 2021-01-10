İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...

Arıza dizisinde Salman karakterine Numan Çakır hayat veriyor

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Arıza dizisinde Salman karakterine Numan Çakır hayat veriyor hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 10 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. Arıza dizisinde Salman karakterine Numan Çakır hayat veriyor haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 19:21
Arıza dizisinde Salman karakterine Numan Çakır hayat veriyor
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu

Popüler Haberler

Arıza dizisinde Salman karakterine Numan Çakır hayat veriyor
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ceren Yalazoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Arzu karakteri kimdir? Mine Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?
Kefaret dizisindeki Zeki karakteri kimdir?
Süt parası ne kadardır? Emzirme ödeneği nedir, kimler alabiliyorlar?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizi çekim seti hangi ilde?
SMA hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? SMA tedavi ücretleri ne kadardır?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
2019 Kıdem tazminatı kimler alabilir, tazminat nasıl arttırılır?
Banka kredi dosya masrafı nasıl geri alınır? Banka masraf iadesi işlemleri
Marketlerin alkollü ve alkolsüz yılbaşı sepeti fiyatları ve içerikleri! 2020 Süpermarket yılbaşı sepetleri
2020 yılı Ramazan Bayramı 81 milyon vatandaşımıza ücretsiz 1 GB internet kampanyası başvuru ve kullanımı
Ziraat Bankası Yeşil Ev konut kredisi kampanyası faiz oranları nasıl? Kampanya faiz oranları ve şartları
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ocak 2021 Pazar
Seksenler dizisindeki Mikser Melahat karakteri Kimdir? Özlem Tokaslan dizideki rolü ve hayatı
Signal uygulaması nedir, nasıl indirilir ve kullanılır? Signal uygulaması kime ait, hangi ülkenin? Signal özellikleri neler?
Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı ve yorumu
Engelli vatandaşlar için çipli kimlik başvuru detayları
Exxen giriş ve üyelik işlemleri Exxen Android ve IOS APK indir

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.