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Arıza dizisinde Rasim karakterini Uygar Özçelik canlandırıyor

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Arıza dizisinde Rasim karakterini Uygar Özçelik canlandırıyor haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 29-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisinde Rasim karakterini Uygar Özçelik canlandırıyor
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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