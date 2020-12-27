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Arıza dizisinde Rasim karakterine Uygar Özçelik hayat veriyor

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Arıza dizisinde Rasim karakterine Uygar Özçelik hayat veriyor haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 27.12.2020 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 19:42
Arıza dizisinde Rasim karakterine Uygar Özçelik hayat veriyor
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:42
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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