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Arıza dizisinde Halide karakterini Ayça Ayşin Turan canlandırıyor

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Arıza dizisinde Halide karakterini Ayça Ayşin Turan canlandırıyor haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 25.10.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:30
Arıza dizisinde Halide karakterini Ayça Ayşin Turan canlandırıyor
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Show TV ekranlarında yakında başlayacak olan Arıza adlı dizi merakla beklenirken dizinin karakterleri de belli oldu. İzleyiciler en fazla merak ettiği karakterlerin başında Halide geliyor. Arıza dizisinde Halide’nin Ali Rıza’nın aşık olduğu kadın olması bekleniyor.

Arıza dizisinde Halide rolünü Ayça Ayşin Turan oynayacak.

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Üniversite eğitimi için şehirden ayrılan Turan İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü tamamladı. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu Gazenfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı.

Ayça Ayşin Turan ilk dizi deneyimini 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle yaşadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Meryem dizisindeki karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler şunlardır:

- Arıza


- Zemheri

- Karagül

- Meryem

- Dinle Sevgili

Arıza dizisindeki Halide karakteri hem güzelliğiyle hem de giydiği kıyafetlerle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ayça Ayçin Turan yakında başlayacak olan Arıza dizisinde Aras Aydın ile birlikte başrolleri paylaşacak.

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
HalideAyça Ayşin TuranArıza
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