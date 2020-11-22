İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor ile ilgili gelişmeleri 22 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 19:30
Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor
Takip Et:

Show TV ekranlarında izleyici ile tanışmaya hazırlanan Arıza dizisinin kadrosundaki isimler belli olmaya başladı. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş bulunurken, diğer oyuncular da dizi ekibi tarafından açıklanmaya devam ediyor.  Son olarak dizide Füsun karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

Arıza dizisi Füsun kimdir?

Dizide Ali Rıza Bey’in avukatı olarak yer alacak Füsun dizide önemli bir karakter olacak. Zengin Ali Rıza karakterinin işleri için koşuşturan Füsun, dizi tanıtımında dediği gibi adalet yerine aşkı için savaşacak.

Arıza dizisi Füsun’un kıyafetleri

Dizide alımlı bir kadın olacak olan Füsun, daha resmi ve çekici kıyafetler giyeceğe benziyor. Dizi yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Füsun’un kıyafetleri de belli olmuş olacak.

Arıza dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?


Recai Karagöz’ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu yeni dizi Arıza’nın senaryosu Ozan Aksungur tarafından yazılmıştır. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın bulunacağı dizinin izleyiciler tarafından beğenilmesi hedefleniyor. Eylül ayında çekimlerin durumuna göre başlayacak olan dizi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Arıza dizisinin konusu ne?

Dizide yer alan Ali Rıza kendi halinde taksici biridir. Ali Rıza zengin bir ailenin kızı olan Halide ile tanışmasıyla birlikte kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Kendi savaşını kazanmaya çalışan Ali Rıza, aynı zaman aşkı için de savaşmak zorunda kalacaktır.

Dilara Aksüyek kimdir?

1987 İzmir doğumlu olan Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Birçok dizide görev alan güzel oyuncu, ilk olarak 2012 yılında televizyon ekranlarına çıkmıştır. Evlerden Biri dizisi ile televizyon dünyasına merhaba diyen Aksüyek, son olarak İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler

  • 2012 – Evlerden Biri (Filiz)
  • 2013 – Merhamet (Şaadiye)
  • 2014 – Kadim Dostum (Deniz)
  • 2015 – Adı Mutluluk (Dolunay)
  • 2015 – Muhteşem Yüzyıl (Mahfiruze Sultan)
  • 2016 – Mahrumlar (Tanem)
  • 2017 – İstanbullu gelin (İpek)
  • 2020 – Arıza (Füsun)

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dilara AksüyekFüsunArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk kimdir?
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk kimdir?
Acun Ilıcalı, haftalardır Masterchef'de elenen ismi sızdıran köstebeği buldu!
Acun Ilıcalı, haftalardır Masterchef'de elenen ismi sızdıran köstebeği buldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''

Popüler Haberler

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2020 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa final mi yapacak? Atv Maria ile Mustafa yeni bölüm var mı, yok mu?
Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisindeki Halide karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hurşit öldü mü? Edho Haydar Şişman diziden neden ayrıldı?
KYK kredi borçları silinecek mi? Meclise KYK kredi borçları için 4 teklif
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Survivor Acunn 3 Mart 2020 Ünlüler SMS Sonuçları Adaya veda eden isim kim oldu?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu
A101 market indirimli Huawei band 4 nasıl, alınır mı?
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yer aldığı dizi ve film yapımları
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Black Cuma hangi güne denk geliyor? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.