İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Arıza dizisinde Burak karakterini Olgun Toker canlandırıyor

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Arıza dizisinde Burak karakterini Olgun Toker canlandırıyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 25.10.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:39
Arıza dizisinde Burak karakterini Olgun Toker canlandırıyor
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilginç konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, izleyiciler Burak karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Arıza Burak kimdir?

13 Eylül günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni dizi Arıza bu akşam ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Dizide Burak karakteri de ilk bölümden dikkatleri çekmeyi başardı. Arıza dizisinde Burak Fuat’ın oğludur. Burak saplantılı bir şekilde Halide’ye aşıktır. Fuat’ın amacı Halide’nin babasının yerine geçmektir. Bu yüzden Halide’nin tüm ailesini öldürür. Arıza dizisinde Burak karakterine Olgun Toker hayat vermektedir.

Olgun Toker kimdir?

Birçok dizi ve filmde yer alan Olgun Toker 1986 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Akademisinde Tiyatro eğitimi alan oyuncu 2010 yılında Saklı Hayatlar adlı diziyle ekranlarda yer aldı. Oyuncu ilerleyen yıllarda Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf gibi yapımlarda da yer almıştır.

Olgun Toker’in yer aldığı diziler

2010- Saklı Hayatlar- Can,

2011- Kurtuluş Son Durak-Hırsız,


2012-Hükümet Kadın,

2018- Yol Arkadaşım 2,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2016- Hayat Şarkısı,

2018- Dip,

2019- Bir Aile Hikayesi



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Olgun TokerShow TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Arıza dizisinde Burak karakterini Olgun Toker canlandırıyor
Şeref Sözü dizisinin Döndü'sü Feyza Işık'ın hayat hikayesi!
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin hakkında bilgiler
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Gerçek adı ne? Şekip Taşpınar oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maria ile Mustafa dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Maria ile Mustafa dizisi final tarihi belli oldu mu?
Arıza dizisine katılan Dilara Aksüyek kimdir? Füsun karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisinde Emine karakterine Pınar Çağlar Gençtürk hayat veriyor
Alevilik nedir? Esasları nedir? Alevilik din midir, mezhep midir?
Eljif Elmas nasıl sakatlandı? Eljif Elmas'a ne oldu? Sakatlığı ne?
Gel Dese Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor?
E-devlet banka kredi notu sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 bddk kredi notu sorgulama
Doğru el yıkama nasıl olur? Ellerin doğru dezenfekte ve yıkanması için önemli noktalar
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları
25 Ekim Pazar bugün televizyon ekranlarında hangi diziler var? Yayınlanacak diziler
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2020
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.