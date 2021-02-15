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Arıza dizisinde Bergüzar karakteri kimdir? Gerçek amacı nedir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde Bergüzar karakteriyle Nursel Köse, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bergüzar karakterinin diziye dahil olmasıyla beraber pek çok kişi, Bergüzar'ın nasıl birisi olduğunu araştırmaya başladı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:14
Arıza dizisinde Bergüzar karakteri kimdir? Gerçek amacı nedir?
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Bergüzar karakteriyle ünlü oyuncu Nursel Köse, Arıza dizisine dahil oldu. Birçok izleyici, Arıza dizisindeki Bergüzar'ın kim olduğunu merak ediyor. Arıza dizisinde Bergüzar masanın gerçek lideridir. Masa düzeni kurarak masadan milyonları kazanan Bergüzar Ece, Türkiye'de finans alanında tanınmış bir uzmandır.

Arıza Bergüzar kimdir?

Arıza dizisinde Bergüzar adı daha önce anılan ihtiyar karakteridir. Bergüzar Ece, kanallarda finans hakkında konuşan yetkili bir finans uzmanıdır. Elbette Bergüzar Ece'nin parası bu mali hamleler gibi görünebilirken, gerçek şu ki Bergüzar Ece konsorsiyumun ticari faaliyetlerinden para kazanıyor.

Silah kaçakçılığı Bergüzar Ece'nin en büyük gelir kaynağıdır; Türkiye'den dünyanın birçok ülkesine silah satıyor. Haşmet Gürkan'ın da içinde bulunduğu masanın asıl lideri İhtiyar’dır ama kimse İhtiyar’ı tanımaz ve masa kendi liderini seçer. İhtiyar masaya tavsiyeler gönderir ve masa bu kararları uygular.

Balaban şimdi hem masaya hem de İhtiyar’a karşı harekete geçti. Balaban'ın arkasında birçok gizli devlet istihbarat servisi var. Balaban'ın tek amacı, İhtiyar’dan masada liderliği ele geçirmek ve masadaki geliri ele geçirmektir.

Arıza Bergüzar’ın Gerçek Amacı ne?

Arıza dizisinde Bergüzar'ın asıl hedefi daha çok para kazanmaktır. Para için her şeyi yapan Bergüzar, masada savaş ve kan dökmek istemiyor. Masa düzgün çalışamadığı her an İhtiyar ve masa milyonlarca para kaybeder.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:14
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Anahtar Kelimeler:
ArızaDiziBergüzar
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