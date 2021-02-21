İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor hakkındaki güncel bilgileri 21 Şubat 2021 Pazar tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 19:52
Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor
Takip Et:

Arıza dizisi vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye devam ederken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Arıza dizisinde Ali Rıza’nın yeğenini oynayan Aslı’nın kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza, vatandaşlarımızın en çok ilgi gösterdiği diziler arasında yer alıyor. Dizi sevildikçe dizinin oyuncuları da merak edilmektedir. Her Pazar günü saat 20:00’da ekranlara gelen Arıza’nın güzel oyuncularından Ali Rıza’nın yeğenini oynayan Aslı’nın kim olduğu belli oldu.

Ali Rıza’nın Yeğeni Aslı Kimdir?

Arıza dizisine ismini veren ve lakabı Arıza olan Ali Razı’nın yeğeni olan Aslı, bazı tehlikelerin içindedir. Ali Rıza onu bu tehlikelerden korumak istemektedir. Aslı, Ali Rıza’nın kız kardeşi olan Emine’nin kızıdır. Aslı, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile gerçekten dikkatleri üzerine çekmektedir. Gerçek adı Sıla Gözüm’dür. Öncesinde reklam filmlerinde boy gösteren başarılı oyuncu ilk kez Arıza dizisiyle bir dizide rol almış oldu. 24 yaşında olan güzel oyuncu güzel sanatlardan mezundur.



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sıla GözümAslıArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!

Popüler Haberler

Arıza dizisinde Derya karakterini Hazal Benli canlandırıyor
Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin yer aldığı diziler
Arıza dizisinde Seda karakterine Eda Dunisa Şölenci hayat veriyor
2021 Newruz bayramı ne zamandır? Bahar bayramı Nevruz ne zaman kutlanacak?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat doğum tarihi
HAYDİ uygulaması nedir, nasıl indirilir? Haydi uygulamasının amacı ne, ne işe yarıyor?
Netflix izlenen içerikler geçmişten nasıl silinir?
Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan mı olacak?
Hangi Bankalarda Konut Kredisi Faiz Oranları Yükseldi? Bankaların Güncel Ev Kredisi Oranları
Pandemi Sosyal yardım nakit ödemeleri 3. kez ne zaman yapılacak?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin nerelidir?
Arıza İhtiyar karakterini kim canlandırıyor? Nursel Köse kimdir?
Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı nedir? Semiha Bezek nereli, yaşı kaç?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Şubat 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.