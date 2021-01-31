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Arıza dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?

SHOW TV ekranlarının yeni sezonda en sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Arıza'nın final mi yoksa sezon finali mi yağacağı merak ediliyor. Pek çok kişi, Arıza dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı? sorularını araştırıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 20:20
Arıza dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?
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Pazar akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve pek çok kişi tarafından sevilerek takip edilen Arıza dizisi merak edilmeye devam ediyor. Yapımcılığı 03 Medya tarafından üstlenilen ve yönetmen koltuğunda Recai Karagöz olan Arıza dizisinin ilk sezonu sevildikten sonra pek çok kişi dizinin ikinci sezonunu araştırmaya başladı. Arıza dizisi hayranları dizinin final mi yoksa sezon finali mi yapacağını araştırıyor.

Arıza dizisi 2. Sezon olacak mı?

Aldığı reytingler ile büyük başarı elde eden Arıza dizisinin başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan bulunuyor. Sosyal medyada oyuncu uyumu olarak en fazla konuşulan dizilerden bir tanesi olan Arıza dizisi 2. Sezonda da hayranları ile buluşacak.

Arıza 2021 – 2022’de olacak mı?

13 Eylül 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma’nın yaptığı Arıza dizisi yeni sezonun en fazla ses getiren yapımlarından birisi haline geldi.

Arıza dizisi final mi yapacak?

Pazar günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Arıza elde ettiği başarı ile ikinci sezonda yayınlanacak açıklamalar yapılırken dizinin bu sezon finali yapacağı ve gelecek sezonda kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:20
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