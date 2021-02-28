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Arıza dizisi yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Arıza dizisi yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 28 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Arıza dizisi yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 20:03
Arıza dizisi yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
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Show Tv ‘de pazar günleri seyirciyle buluşan Arıza dizisi yeni bölümleriyle devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Yeşim Salkım ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın bulunduğu diziye yeni katılan ve ayrılan oyuncular oldu.

Arıza dizisine yeni katılan oyuncu kim?

Eda Şölenci

1996 İzmir doğumlu olan Eda Şölenci, daha önce Aşk Ağlatır dizisinde oynadığı karakterle beğenileri üzerine toplamıştı. Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim alan Şölenci, ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde karşımıza çıktı. Son olarak Arıza dizisin de Seda karakteriyle izlecinin karşısında çıkacak.

Arıza dizisinden kimler ayrıldı?

Fırat Tanış

Arıza dizisinde Rus iş adamı Cabir karakterinin canlandıran Tanış, Arıza’nın Cabir’i öldürmesinin ardından diziye veda etti.

Diren Polatoğulları

Şevkat Yerimdar dizisiyle tanınan Diren Polatoğulları, Arıza dizisinde Numan karaterini canlandıryodu. Oynadığı karakterin ölmesi nedeniyle diziden ayrılan diğer bir oyuncu oldu.



Son Güncelleme: 28.02.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Fırat TanışEda ŞölenciShow TvArıza
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