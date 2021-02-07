Arıza dizisi yeni gelen oyuncular kimler? Arıza dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Arıza dizisinin konusu nedir?

Arıza dizisi, başrolde karakteri olan Ali Rıza’nın hayatını ele alıyor. Ailesine düşkün, dürüst ve mert olan Ali Rıza’nın hayatı, taksicilik yaptığı sırada arabasına binen Halide’yi tanımasıyla değişir. Halide’nin hayatını kurtaran Ali Rıza, Halide’nin hayatına dahil olur ve karanlık geçmişle yüzleşir.

Arıza dizisinin oyuncu kadrosu

Tolga Sarıtaş- Ali Rıza Altay

30 Mayısıs 1991 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açan Tolga Sarıtaş, Halil Akkanat Lisesi’ni bitirmiştir. Ardından oyunculuğa yönelen Sarıtaş, çeşitli tiyatrolarda sahne almıştır. Oyunculuğun yanı sıra baterist ve gitarist olarak müzik gruplarında yer alan Sarıtaş, oyunculuğu kadar bu konuda da iyidir.

Tiyatroların ardından dizi ve filmlerde yer almaya başlayan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Kötü Çocuk, Söz ve Ferhat ile Şirin gibi yapımlarda yer almıştır. Bu yapımlarda gösterdiği performansla oldukça beğeni toplayan Sarıtaş, bir anda dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Show TV’de yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Sarıtaş, bu dizide başrol olan Ali Rıza karakterini canlandırmaktadır.

Ayça Ayşin Turan- Halide Gürkan

25 Ekim 1992 tarihinde Sivas’da dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, hem anne tarafından hem de baba tarafından Karadenizlidir. Çocuk yaşta oyunculuğa ilgi duyan Turan, ilk olarak 2011 senesinde bir dizide rol almıştır. Dinle Sevgili isimli diziyle oyunculuğa başlayan güzel oyuncu, Karagül, Sevimli Tehlike, Altınsoylar, Meryem, Hakan: Muhafız, Zemheri ve Ferhat ile Şirin gibi yapımlarda yer aldı. Ardından Arıza dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, bu dizide Halide karakterine hayat vermektedir.

Ahmet Mümtaz Taylan- Haşmet Gürkan

12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Mümtaz Taylan, bütün eğitimini Ankara’da almıştır. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda alan usta oyuncu, Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra çeşitli tiyatrolarda yer alan Taylan, 1996 senesiyle birlikte dizilerde ve filmlerde yer almaya başlamıştır.

Birçok dizide ve filmde yer alan usta oyuncu, izleyici tarafından büyük bir takdir toplamıştır. Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi dizilerde yer alan Taylan, Leyla ile Mecnun dizisindeki İskender karakteriyle oldukça tanınmış ve beğeni toplamıştır.

Sinemada da önemli filmlerde yer alan Taylan, birçok ödül kazanmıştır. Bir Zamanlar Anadolu’da, İnşaat, Kelebeğin Rüyası gibi filmlerle izleyicinin kalbinde taht kuran Taylan, Arıza dizisinde Halide’nin babası olan Haşmet Gürkan karakterini canlandırmaktadır.

Olgun Toker- Burak Ersoylu

12 Mart 1986’da Mersin’de hayata gözlerini açan Olgun Toker, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimini almıştır. Saklı Hayatlar, Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın, Benim Adım Gültepe, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda yer alan oyuncu, Arıza dizisinde Burak Ersoylu karakterini canlandırmaktadır.

Levent Can- Fuat Ersoylu

1971 senesinde İstanbul’da hayata gözlerini açan Levent Can, birçok yapımda yer almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Vatanım Sensin gibi oldukça popüler dizilerde görev alan usta oyuncu, Arıza dizisinde Fuat Ersoylu karakterine hayat vermektedir.

Murat Daltaban- Muzaffer Cura

1966 senesinde Ankara’da hayata gelen Murat Daltaban, ODTÜ Maden Mühendisliği mezunudur. Ardından oyunculuk eğitimi alan Murat Daltaban, birçok yapımda yer almıştır. Son olarak Arıza dizisinin oyuncu kadrosuna katılan deneyimli oyuncu, bu dizide Muzaffer Cura karakterini canlandırmaktadır.

Dilara Aksüyek- Füsun Yılmaz

24 Temmuz 1987’de hayata gözlerini açan Füsun Yılmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almıştır. Evlerden Biri, Merhamet, Kadim Dostum, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu, Arıza dizisinde Füsun Yılmaz karakterine hayat vermektedir.

Cavit Çetin Güner- Murat Ersoylu

21 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açan Güner, Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitimini almıştır. İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol alan Güner, ardından Yalancı Yarim, Leyla ile Mecnun, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda yer almıştır. Arıza dizisinde ise Murat Ersoylu karakterini oynamaktadır.

Ali Rıza Kubilay- Mithat Tekinoğlu

15 Mart 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ali Rıza Kubilay, Bilkent Üniversitesi’nde eğitimini almıştır. Ardından İstanbul’a yerleşen Kubilay, oyunculuğa da burada başlamıştır. Tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu, dizi ve filmlerde de yer almıştır. Son olarak Arıza dizisine katılan Ali Rıza Kubilay, bu dizide Mithat Tekinoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Yağız Can Konyalı- Mert Altay

20 Eylül 1991 tarihinde hayata gözlerini açan Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan’da eğitimini almıştır. İlk olarak Aşk isimli filmde yer alan oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Bizim Hikaye gibi yapımlarda yer almıştır. Arıza dizisinin oyuncu kadrosunda da bulunan oyuncu, bu dizide Mert Altay karakterini canlandırmaktadır.

Ali Seçkiner Alıcı- Hasan Kırbaç

3 Temmuz 1965 tarihinde Kars’ta hayata gözlerini açan Alıcı, Gazi Üniversitesi’nde eğitimini almıştır. Birçok yapımda yer alan usta isim, son olarak Bir Aile Hikayesi’nde yer almıştır. Arıza dizisinde ise Hasan Kırbaş karakterini canlandırmaktadır.

Hazal Benli- Derya Tekinoğlu

10 Haziran 1993’te İstanbul’da hayata gözlerini açan Hazal Benli, Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimini almıştır. Deniz Yıldızı, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi yapımlarda yer alan Benli, Arıza dizisinde Derya Tekinoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Yeşim Salkım- Melek Tekinoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitimini alan Yeşim Salkım, oyunculuğun yanı sıra müzikle de ingilenmektedir. Eşkıya filmindeki perfomansıyla beğeni toplayan Yeşim Salkım, Arıza dizisinde Melek Tekinoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Yeşim Gül- Rukiye Altay

27 Mayısıs 1966 tarihinde Ankara’da hayata gözlerini açan Yeşim Gül, birçok yapımda yer almıştır. Arıza dizisinde ise Rukiye Altay karakterine hayat vermektedir.