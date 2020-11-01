Arıza dizisi yeni bölümler hangi günler yayınlanıyor? Arıza dizisi yayın saati ve yayın günü

Arıza dizisinin yayın günleri ne zaman? Saat kaçta ekranlarda olacak? Show TV ekranında yayın hayatına başlayacak olan Arıza dizisinin yönetmenliğini Recai Karagöz Üstleniyor.

Arıza Hangi Günler Yayınlanıyor?

Show TV kanalında Pazar akşamları ekranlarda yer alıyor.

Arıza Konusu Nedir?

Sıradan bir hayatı olan mert, taksici Ali Rıza ve oldukça güçlü ve nüfuslu bir adam olan bir adamın biricik kızı Halide’nin yolları bir kahramanlık hikayesiyle kesişecektir. Ali Rıza ve müşteri olan Halide’nin karşılaşması iki tarafında hayatını tamamen değiştirecektir. Arıza; taksiciyle, şehirde sözü geçen kodaman adamların arasına gerçekleşen bir savaşın ortasında Halide’yle yaşamaya çalıştıkları bir aşkı anlatmaktadır.

Arıza Oyuncu Kadrosu

Yönetmenlik koltuğunda Recai Karagöz’ün bulunduğu, senaryo koltuğundaysa Ozan Aksungur’un bulunduğu Arıza dizisinin oyuncu kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül birbirinden değerli kişiler bulunmaktadır.