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Arıza dizisi yeni bölümler hangi günler yayınlanıyor? Arıza dizisi yayın saati ve yayın günü

Show TV kanalında yayınlanan Arıza dizisinin ne zaman yayınlandığı merak edilenler arasında yerini aldı. Arıza dizisinin yayınlandığı gün ve saatin ne zaman olduğu dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Arıza dizisi hangi gün ve saat yayınlanıyor?

01 Kasım 2020 Pazar 17:50
Arıza dizisi yeni bölümler hangi günler yayınlanıyor? Arıza dizisi yayın saati ve yayın günü
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Arıza dizisinin yayın günleri ne zaman? Saat kaçta ekranlarda olacak? Show TV ekranında yayın hayatına başlayacak olan Arıza dizisinin yönetmenliğini Recai Karagöz Üstleniyor.

Arıza Hangi Günler Yayınlanıyor?

Show TV kanalında Pazar akşamları ekranlarda yer alıyor.


Arıza Konusu Nedir?

Sıradan bir hayatı olan mert, taksici Ali Rıza ve oldukça güçlü ve nüfuslu bir adam olan bir adamın biricik kızı Halide’nin yolları bir kahramanlık hikayesiyle kesişecektir. Ali Rıza ve müşteri olan Halide’nin karşılaşması iki tarafında hayatını tamamen değiştirecektir. Arıza; taksiciyle, şehirde sözü geçen kodaman adamların arasına gerçekleşen bir savaşın ortasında Halide’yle yaşamaya çalıştıkları bir aşkı anlatmaktadır.

Arıza Oyuncu Kadrosu

Yönetmenlik koltuğunda Recai Karagöz’ün bulunduğu, senaryo koltuğundaysa Ozan Aksungur’un bulunduğu Arıza dizisinin oyuncu kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül birbirinden değerli kişiler bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 01.11.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
ArızaDiziShow Tv
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