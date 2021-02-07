Arıza dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Arıza dizisi yeni bölümü 7 Şubat Pazar akşamı ekranda izleyicileriyle buluşacak.

Arıza dizisi tekrarı;

7 Şubat saat 14.00 ekranlarda olacaktır.

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

Yayın günleri genellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümü ise pazar günleri ekrana gelmektedir.