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Arıza dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Arıza dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 07-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 19:32
Arıza dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
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Arıza dizisi yeni bölümü 7 Şubat Pazar akşamı ekranda izleyicileriyle buluşacak. 

Arıza dizisi tekrarı;

7 Şubat saat 14.00 ekranlarda olacaktır.

 

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

 

Yayın günleri genellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümü ise pazar günleri ekrana gelmektedir. 



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:32
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Show TvArıza
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