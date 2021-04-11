İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen veri ihlalinin cezası belli oldu!
Son Dakika
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen...

Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş hakkında bilgiler

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş hakkında bilgiler ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 11 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Arıza dizisi Yavuz kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 20:00
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş hakkında bilgiler
Takip Et:

Arıza dizisi ile ekranlara gelen Yavuz

Diziyi takip etmekte olanların hatırlayacağı gibi, Arıza dizisi yayınladığı son bölümü yani 13’üncü bölümünde; Ali Rıza’yı Özel Tim kaçırmıştı. Ali Rıza’nın kaybolmasıyla neye, uğradığını şaşıran izleyicilerin daha olayı tam kavrayamadan dizide yeni bir isim konuşulmaya başlanmıştı. Ekrana gelen son bölümlerle bu isim sık sık izleyiciye aksedilmişti. Bu isim ise haberimizde detaylı bilgi vereceğimiz Yavuz karakterinin ta kendisidir. 
 

 

Yavuz karakterinin özellikleri

Arıza dizisinin ekranlara gelen son bölümünde ismi sıkça geçen Yavuz karakteriyle ilgili net bir bilgi maalesef henüz paylaşılmadı. Bunun üzerine izleyiciler Yavuz karakterini canlandıracak oyuncuyu araştırmaya başladı, böylece Yavuz’un bir takım karakteristik özellikleri de çözülebilir. Yavuz karakterine hayat verecek olan oyuncu ise Kemal Balıbaş olacaktır ve kendisi genellikle sert mizaçlı karakterler ile karşımıza çıkmaktadır.

 

 

Kemal Balıbaş 

Kemal Balıbaş, gözlerini dünyaya 1971 senesinde açmıştır. Kendisi 83 kilo ve 1, 86 metre uzunluğundadır. Ekranlara aktif bir oyuncu olarak yaklaşık 3 senedir gelmektedir. Bu kadar kısa bir zamanda büyük bir kitlenin dikkatini çoktan çekmiştir ve menajerliğini Levent Ünalan yapmaktadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Deli Gönül adlı dizi ile olmuştur.
 

 

Kemal Balıbaş hangi dizilerde yer aldı

 
• 2017 senesinde “Deli Gönül” adlı dizide yer aldı,
 
• 2017 senesinde “Meryem” adlı dizide yer aldı,
 
• 2018 senesinde “Jet Sosyete” dizisinde oyunculuk sergiledi,
 
• 2018 senesinde “Mehmetçik Kut’ül Amare” adlı dizide oyunculuk performansı sergiledi,
 
• 2018 yılında “Aşk Bu Mu?” adlı dizide Fethi karakterine hayat verdi,
 
• 2019 yılında “Muhteşem İkili” adlı yapımda performans sergiledi,
 
• 2019 senesinde “Tek Yürek” adlı yapımda oyunculuk yaptı,
 
• 2019 senesinde “Araf 3: Kitab’ül Azazil” adlı yapımda Komiser karakterine hayat verdi.
 
• 2019 yılında ekranların sevilen yapımı “Çukur” dizisinde bir korumayı canlandırdı.
 
• 2019 yılında “Kimse Bilmez” adlı yapımla ekranlara geldi,
 
• 2020 yılında “Çocukluk” adlı yapım ile oyunculuk sergiledi. 
 
 

Kemal Balıbaş Instagram kullanıyor mu? Kullanıcı adı ne?

Kemal Balıbaş, Instagram uygulamasını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun paylaşımlarına bakıldığında ise; oyuncunun bulunduğu yapımlar ile ilgili yaptığı paylaşımların ağırlıklı olduğu görülmekte. Kemal Balıbaş, Instagram hesabı içerisinde 184 adet gönderi paylaşmıştır ve kendisinin 444 adet takipçisi bulunuyor. Oyuncunun resmi Instagram kullanıcı adı ise “@kemalbalibas” dır. 

 

Kemal Balıbaş’ın ilişkisi var mı?

Kemal Balıbaş’ın mutlu bir evliliği bulunmaktadır. Uzun bir zamandır karısı ile mutlu bir hayat yaşayan oyuncunun bir adet kızı ve oğlu da vardır. Eşinin adını bulamadık lakin sosyal medya hesaplarında görülebilmektedir. 
 

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kemal Balıbaş FacebookKemal Balıbaş TwitterKemal Balıbaş InstagramKemal BalıbaşArıza Dizisi Yavuz KimdirArıza Dizisi YavuzArıza Dizisi FacebookArıza Dizisi TwitterArıza Dizisi InstagramArıza Dizisi OyuncularıArıza Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne, ne zaman dönecek?
Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne, ne zaman dönecek?
Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?
Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça
Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça
TRT Teşkilat 6.bölüm ( son bölüm ) izle tek parça!
TRT Teşkilat 6.bölüm ( son bölüm ) izle tek parça!

Popüler Haberler

Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı ne? Ege Kökenli oynadığı diziler
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş hakkında bilgiler
Arıza dizisindeki Derya karakteri kimdir? Hazal Benli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisindeki Aslı karakteri kimdir? Sıla Gözüm nereli, yaşı kaç?
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli biyografisi
Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Eda Dunisa Şölenci kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar doğum tarihi
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı!
Kefaret dizisi uyarlama mı? Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?
Xiaomi'nin tanıtacağı ürünler neler?
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil olur mu?
Survivor TV8 yan ekran oy kullanma nasıl yapılır? TV8 yan ekran indir
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.